Covid, Zangrillo: "Persone terrorizzate, non serve essere irrazionali" (Di domenica 25 ottobre 2020) Alberto Zangrillo, primario dell'ospedale San Raffaele di Milano, torna a minimizzare i rischi legati alla diffusione del Covid-19. A dovere essere sconfitta, infatti, è secondo lui la paura che la popolazione vive nei confronti del virus. Nei mesi estivi aveva sostenuto che il Covid-19 fosse "clinicamente morto", adesso invita la popolazione a non avere paura.

