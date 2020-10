Coprifuoco: da Napoli a Roma ancora tensione in piazza (Di domenica 25 ottobre 2020) Roma, 25 ott – Dopo la manifestazione spontanea di commercianti e cittadini andata in scena di venerdì sera a Napoli, anche ieri è stata un’altra giornata all’insegna di tensioni per le proteste contro le chiusure e i Coprifuoco imposte dai governi centrali e regionali. Le maggiori si sono registrate di nuovo nel capoluogo campano e nella capitale. ancora scontri a Napoli Dopo quella di venerdì svoltasi nella zona di Palazzo Santa Lucia, sede della Giunta Regionale campana, ieri c’è stata un’altra protesta a piazza Dei Martiri per il lockdown invocato da De Luca nelle ore precedenti, poi ritirato a seguito della conferenza Stato-Regioni di ieri pomeriggio. A scendere in piazza stavolta sono state varie ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 25 ottobre 2020), 25 ott – Dopo la manifestazione spontanea di commercianti e cittadini andata in scena di venerdì sera a, anche ieri è stata un’altra giornata all’insegna di tensioni per le proteste contro le chiusure e iimposte dai governi centrali e regionali. Le maggiori si sono registrate di nuovo nel capoluogo campano e nella capitale.scontri aDopo quella di venerdì svoltasi nella zona di Palazzo Santa Lucia, sede della Giunta Regionale campana, ieri c’è stata un’altra protesta aDei Martiri per il lockdown invocato da De Luca nelle ore precedenti, poi ritirato a seguito della conferenza Stato-Regioni di ieri pomeriggio. A scendere instavolta sono state varie ...

pdnetwork : Dopo Napoli i fascisti di FN sono scesi in piazza a Roma al grido di Stop dittatura sanitaria Dittatura che consen… - repubblica : Napoli, manifestanti in strada nella prima notte di coprifuoco, scontri davanti alla Regione - Corriere : Napoli, proteste e forte tensioni in piazza contro il coprifuoco - Simone24764301 : RT @RadioSavana: Dopo Napoli anche a Roma scendono in piazza contro il lockdown violando il coprifuoco: violenti scontri con la Polizia. #R… - clemofcourse : RT @RadioSavana: Dopo Napoli anche a Roma scendono in piazza contro il lockdown violando il coprifuoco: violenti scontri con la Polizia. (V… -

Ancora proteste e scontri a Napoli, ma anche in centro a Roma con l'avvio del coprifuoco dovuto alla pandemia. Nonostante l'opposizione delle regioni, resta la misura dello stop alle 18 per bar e rist ...

La manifestazione era una, ieri pomeriggio, sono diventate due entro la mezzanotte. I primi si danno appuntamento domani, lunedì, alle 21 in piazza Vittorio, i secondi li anticipano di mezz'ora, alle ...

