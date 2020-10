Basket | un caso di positività nella Virtus Roma

Leggi su sportface

(Di domenica 25 ottobre 2020) C’è undi positività al Covid-19 anche. A seguito dei test effettuatigiornata di venerdì 23 ottobre, il club capitolino ha registrato undi positività al Coronavirus: il soggetto in questione, appartenente al gruppo squadra, è totalmente asintomatico e sta seguendo in isolamento tutte le procedure previste dal protocollo sanitario. La squadra scenderà regolarmente in campo per la sfida di oggi in quanto il secondo test sia risultato negativo per tutti gli altri componenti del gruppo.