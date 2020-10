Ballando con le Stelle: Mariotto battuta a Elisa Isoardi come Balottelli a Dayne Mello, il web si rivolta ma la Lucarelli questa volta … (Di domenica 25 ottobre 2020) Venerdì sera è andata in onda una puntata del Grande Fratello Vip che ha fatto abbastanza discutere e , anche storcere un po’ il naso. E’ accaduto che Mario Balotelli doveva entrare nella casa per fare una sorpresa al fratello. Ma, prima di entrare, era in collegamento. Poiché nella casa c’è anche Dayane Mello con la quel Balotelli ha avuto un flirt, Alfonso Signorini ha detto a Balottelli che la Mello voleva che lui entrasse nella casa, a quel punto Mario Balottelli, giocando sul doppio senso ha fatto una battuta molto pesante indirizzata alla Mello che ha fatto sorridere e divertire Signorini e che gli ha anche retto il gioco. Nello stesso tempo, dalla casa, Dayane Mello a sentire quella battuta ... Leggi su baritalianews (Di domenica 25 ottobre 2020) Venerdì sera è andata in onda una puntata del Grande Fratello Vip che ha fatto abbastanza discutere e , anche storcere un po’ il naso. E’ accaduto che Mario Balotelli doveva entrare nella casa per fare una sorpresa al fratello. Ma, prima di entrare, era in collegamento. Poiché nella casa c’è anche Dayanecon la quel Balotelli ha avuto un flirt, Alfonso Signorini ha detto ache lavoleva che lui entrasse nella casa, a quel punto Mario, giocando sul doppio senso ha fatto unamolto pesante indirizzata allache ha fatto sorridere e divertire Signorini e che gli ha anche retto il gioco. Nello stesso tempo, dalla casa, Dayanea sentire quella...

