Anche Cottarelli sbertuccia il Dpcm: cosa deve fare un cittadino? Che sconforto (Di domenica 25 ottobre 2020) Anche Carlo Cottarelli sbertuccia le "regole". Il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici ed ex commissario per la spending review demolisce il decreto anti-Covid del premier Giuseppe Conte con un tweet. "Da buon cittadino che vuole informarsi bene sulle nuove regole, stasera mi dovrei leggere le 21 pagine dell'ultimo Dpcm, le 196 pagine degli allegati, la normativa della Lombardia sul coprifuoco, la relativa autocertificazione... sono solo io o prende Anche voi un certo sconforto?", twitta Cottarelli. Leggi su iltempo (Di domenica 25 ottobre 2020)Carlole "regole". Il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici ed ex commissario per la spending review demolisce il decreto anti-Covid del premier Giuseppe Conte con un tweet. "Da buonche vuole informarsi bene sulle nuove regole, stasera mi dovrei leggere le 21 pagine dell'ultimo, le 196 pagine degli allegati, la normativa della Lombardia sul coprifuoco, la relativa autocertificazione... sono solo io o prendevoi un certo?", twitta

Vitruvian_Duck : Sarebbe stato meglio #Cottarelli da subito. Grazie #Salvini anche per questo. #CONTEDIMETTITI Siamo ancora in tempo… - AlessandroGavir : @LuigiCardamone2 @dr_perrotta @CottarelliCPI Responsabilità anche di cottarelli - AlessandroGavir : @Giorgio07042399 @CottarelliCPI Scelte ispirate anche da cottarelli - AlessandroGavir : @vagabonda1973 @CottarelliCPI Ed è così anche grazie a cottarelli - vicce63 : @colvieux @manginobrioches Anche a Cottarelli come a tutti (e quando si sta come stiamo si comprende) vien voglia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Cottarelli Anche Cottarelli sbertuccia il Dpcm: cosa deve fare un cittadino? Che sconforto Il Tempo Anche Cottarelli sbertuccia il Dpcm: cosa deve fare un cittadino? Che sconforto

Anche Carlo Cottarelli sbertuccia le "regole". Il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici ed ex commissario per la spending review demolisce il decreto anti-Covid del premier Giuseppe Conte con ...

Pensioni, il governo taglia gli assegni: chi ci rimette e quanti soldi perde

Proviamo a fare il conto. Ci sono 100 miliardi stanziati con i vari decreti cura Italia, Rilancio e Agosto, 40 miliardi di manovra e 37 del Mes. Al ...

Anche Carlo Cottarelli sbertuccia le "regole". Il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici ed ex commissario per la spending review demolisce il decreto anti-Covid del premier Giuseppe Conte con ...Proviamo a fare il conto. Ci sono 100 miliardi stanziati con i vari decreti cura Italia, Rilancio e Agosto, 40 miliardi di manovra e 37 del Mes. Al ...