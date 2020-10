Adele e il suo peso: «Ho portato solo metà di me» (Di domenica 25 ottobre 2020) «Lo so che sembro diversa dall’ultima volta in cui mi avete vista, ma, a causa di tutte le restrizioni per il Covid e le limitazioni nei viaggi, ho dovuto viaggiare leggera e ho potuto portare solo metà di me, questa è la metà che ho scelto». È una battuta e insieme una filosofia di vita quella di Adele. La cantante britannica ha fatto l’attrice e la presentatrice al Saturday Night Live!, lo show satirico del sabato sera americano. Leggi su vanityfair (Di domenica 25 ottobre 2020) «Lo so che sembro diversa dall’ultima volta in cui mi avete vista, ma, a causa di tutte le restrizioni per il Covid e le limitazioni nei viaggi, ho dovuto viaggiare leggera e ho potuto portare solo metà di me, questa è la metà che ho scelto». È una battuta e insieme una filosofia di vita quella di Adele. La cantante britannica ha fatto l’attrice e la presentatrice al Saturday Night Live!, lo show satirico del sabato sera americano.

