Un medico del Regina Margherita: "sempre più bambini positivi"

Un medico del Regina Margherita: "tantissimi i bambini positivi e malati, siamo in difficoltà" Ospite alla trasmissione “The Breakfast Club” di Radio Capital, il medico coordinatore reparto ...

Boom di contagi in Svizzera: "Terapie intensive negate ad anziani in caso di sovraffollamento"

Con l'impennata di contagi (ieri 6.592) in Svizzera si torna a parlare del protocollo medico per affrontare un eventuale sovraffollamento delle terapie intensive. Linee guida approvate a marzo e mai ...

