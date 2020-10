Torna l’ora solare, lancette indietro stanotte. Ultimo cambio oppure no? (Di sabato 24 ottobre 2020) Solo qualche anno fa quando cambiava l’ora dovevamo aggiustare l’orario in tutti i dispositivi, che si trattasse di orologi o radioline, nonché sui primi telefoni cellulari. In genere lo si faceva la notte del sabato poco prima d’andare a letto, anche se il cambio dell’ora avviene esattamente alle 3 del mattino. Oggi è invece tutto cambiato. Grazie alla tecnologia, sui nostri PC, sui telefonini e sugli smartwatch, ormai di uso ampiamente diffuso, l’orario si sposta automaticamente, senza che dobbiamo porre in essere alcun intervento manuale. lancette indietro di un’ora questa notteIl passaggio dall’ora legale all’ora solare avverrà la prossima notte, visto che siamo nell’Ultimo weekend pieno di ottobre. Il momento del ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 24 ottobre 2020) Solo qualche anno fa quando cambiava l’ora dovevamo aggiustare l’orario in tutti i dispositivi, che si trattasse di orologi o radioline, nonché sui primi telefoni cellulari. In genere lo si faceva la notte del sabato poco prima d’andare a letto, anche se ildell’ora avviene esattamente alle 3 del mattino. Oggi è invece tutto cambiato. Grazie alla tecnologia, sui nostri PC, sui telefonini e sugli smartwatch, ormai di uso ampiamente diffuso, l’orario si sposta automaticamente, senza che dobbiamo porre in essere alcun intervento manuale.di un’ora questa notteIl passaggio dall’ora legale all’oraavverrà la prossima notte, visto che siamo nell’weekend pieno di ottobre. Il momento del ...

fattoquotidiano : 'LE PERSONE SI INFETTANO IN FILA PER I TEST' “Una delle cose che abbiamo visto anche in questa ultima stagione è ch… - RegLiguria : STANOTTE TORNA L'ORA SOLARE: LANCETTE INDIETRO DI UN'ORA! ?? Alle ore 3 di questa notte, fra sabato 24 e domenica 2… - ilpost : Domenica torna l’ora solare - SanRaffaeleMI : Domani torna l'#orasolare. Come prepararsi per proteggere la propria #salute, secondo i nostri esperti.… - grupposandonato : Domani torna l'#orasolare. Come prepararsi agli impatti sulla #salute, secondo gli esperti di @SanRaffaeleMI.… -

