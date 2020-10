Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora. Potrebbe essere l’ultima volta (Di sabato 24 ottobre 2020) Questa notte, alle 3, sposteremo le lancette indietro di un’ora (alle 2). E’ infatti arrivato il momento di riportare gli orologi indietro di sessanta minuti. Il ritorno dell’ora solare ci consente di dormire un’ora in più la mattina, ma al tempo stesso perderemo sessanta minuti di luce il pomeriggio, con la notte che arriverà prima. … L'articolo Torna l’ora solare, lancette indietro di un’ora. Potrebbe essere l’ultima volta NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 24 ottobre 2020) Questa notte, alle 3, sposteremo ledi un’ora (alle 2). E’ infatti arrivato il momento di riportare gli orologidi sessanta minuti. Il ritorno dell’oraci consente di dormire un’ora in più la mattina, ma al tempo stesso perderemo sessanta minuti di luce il pomeriggio, con la notte che arriverà prima. … L'articolol’oradi un’ora.l’ultimaNewNotizie.it.

