Scontri a Napoli, Lucarelli contro De Magistris: “Che deriva” (Di sabato 24 ottobre 2020) Durante gli Scontri a Napoli tra manifestanti e forze dell’ordine, Selvaggia Lucarelli si è schierata contro il sindaco De Magistris. Serata movimentata quella di ieri a Napoli. Infatti alle 23 doveva scattare il coprifuoco ed invece è arrivata una vera e propria rivolta da parte del popolo napoletano. Quella che doveva essere una protesta pacifica, … L'articolo Scontri a Napoli, Lucarelli contro De Magistris: “Che deriva” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Durante glitra manifestanti e forze dell’ordine, Selvaggiasi è schieratail sindaco De. Serata movimentata quella di ieri a. Infatti alle 23 doveva scattare il coprifuoco ed invece è arrivata una vera e propria rivolta da parte del popolo napoletano. Quella che doveva essere una protesta pacifica, … L'articoloDe: “Che deriva” proviene da Inews.it.

repubblica : Napoli, manifestanti in strada nella prima notte di coprifuoco, scontri davanti alla Regione - ciropellegrino : Non date a Fiore e #ForzaNuova tutto sto potere che a #Napoli non hanno: sono 4 gatti. Dietro alle proteste e agli… - SkyTG24 : Il nostro inviato @paolofratter e i nostri operatori Vincenzo Triente e Fabio Giulianelli sono stati aggrediti a… - 73Kalle : @AntonioCacciol4 @Paolo_Bargiggia A Parigi c’è stata un’orda di scalmanati che e’ scesa in piazza. Una tantum.A Nap… - MarcoCiprianoRF : RT @PamelaFerrara: I militanti di Forza Nuova che durante gli scontri a #Napoli urlavano 'ci hanno rubato la libertà' dovrebbero fare pace… -