Reina | “In panchina si soffre | adesso tocca a me”

Pepe Reina oggi farà il suo debutto in campionato con la maglia biancoceleste. Il portiere spagnolo è intervenuto nel prepartita di Lazio-Bologna ai microfoni di Lazio Style Channel: "E' sempre difficile stare fuori e non poter dare il proprio contributo, in panchina si soffre. Oggi però tocca a me e voglio dare qualcosa a questa squadra, ho la testa giusta per cominciare. Dobbiamo mostrare la stessa grinta di martedì contro il Dortmund".

