Nuovo Dpcm | primo ciclo scuola resta in presenza

Leggi su meteoweek

(Di sabato 24 ottobre 2020) Il Premier Giuseppe Conte ha elaborato unraccontando le nuove restrizioni che verranno applicate. L’attività didattica ed educativa per ildi istruzione – materna, elementari e medie – e per i servizi educativi per l’infanzia continuerà a svolgersi in. Lo si legge nella prima bozza del, in via di definizione. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.