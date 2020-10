Non si muore solo di Covid | ma anche di povertà L' Italia rischia di non sopravvivere a una nuova chiusura

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 24 ottobre 2020) Il governo Conte, con la sua ”spocchia mista a sostanziale incapacità, ora scarica le sue responsabilità su Comuni e Regioni. Doveva dimettersi da tempo.Del resto siamo già senza governo visto che ha avuto a disposizione 100 miliardi in 5 mesi, ma questi soldi sono stati buttati in un cestino”. Ad affermarlo in un’intervista a ‘La Stampa’ la leader di FdI Giorgia Meloni.Il lockdown, però, va scongiurato: “L’di nona una- aggiunge - evitarlo deve essere una priorità. Se ci si arriverà, sarà per le mancanze di un esecutivo che sapeva cosa ci sarebbe aspettato in autunno”.Secondo Meloni, “le Regioni non sono state messe in condizione di operare” ...