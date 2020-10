Inter | obbligatori i tre punti contro il Genoa

(Di sabato 24 ottobre 2020) (Credits:.it)Oggi alle 18 l’affronterà al Ferraris il, ancora scosso dalle vicende legate ai contagi di Coronavirus, ma con una grande voglia di riscatto. Lo ha dimostrato lunedì, ottenendo un preziosissimo pareggioun avversario complicato e ambizioso come l’Hellas Verona; i nerazzurri sono invece tenuti a portare a casa i tre, dopo la sconfitta nel derby e il rocambolesco pareggio in Champions League. L’allenatore Antonio Conte ha ritrovato a disposizione Young e Nainggolan, risultati negativi al tampone, e soprattuto Achraf Hakimi; al marocchino infatti era stata rilevata la positività al Covid-19 a poche ore dalla gara di Championsil Borussia Moenchengladbach. Nel pomeriggio, però, questo si ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter obbligatori

Inter-News.it

Antonio Conte ha parlato alla vigilia della sfida contro i rossoblù riguardo le difficoltà che l’Inter sta vivendo, in particolare per ciò che concerne la difesa e gli equilibri tra i reparti. Troppi ...GENOA INTER STREAMING - Genoa-Inter è il secondo anticipo del sabato valevole per la quinta giornata di Serie A. I rossoblu di Rolando Maran ospitano i nerazzurri di Antonio Conte, reduci da tre gare ...