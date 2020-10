Inter, Conte: «Mi dà fastidio che si parli sistematicamente di Eriksen» (Di sabato 24 ottobre 2020) Antonio Conte ha risposto infastidito ad una domanda su Christian Eriksen: le parole dell’allenatore dell’Inter sul danese Antonio Conte, ai microfoni di Sky Sport, ha risposto ad una domanda su Eriksen. Le sue parole. Eriksen – «Stiamo cercando di mettere Eriksen nelle migliori condizioni. Mi dà fastidio questa cosa di dover parlare sistematicamente di Eriksen e magari non parlare di altri giocatori che magari hanno giocato 10 minuti o sono rimasti in panchina. E’ dall’anno scorso che mi chiedete solo di Eriksen. Fa parte della rosa, se merita gioca e se non merita non gioca». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Antonioha risposto infastidito ad una domanda su Christian: le parole dell’allenatore dell’sul danese Antonio, ai microfoni di Sky Sport, ha risposto ad una domanda su. Le sue parole.– «Stiamo cercando di metterenelle migliori condizioni. Mi dàquesta cosa di dover parlaredie magari non parlare di altri giocatori che magari hanno giocato 10 minuti o sono rimasti in panchina. E’ dall’anno scorso che mi chiedete solo di. Fa parte della rosa, se merita gioca e se non merita non gioca». Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | CONFERENZA-Si torna in campo per la Serie A: in diretta le parole di Conte alla vigilia di #GenoaInter ?? - DiMarzio : Buone notizie per #Conte, #Young è negativo #Inter - DiMarzio : #Hakimi sarà a disposizione di #Conte per la sfida tra #Genoa e #Inter - number1719 : @gario79 'Tra #Pioli e #Conte chi il migliore?'.Questo sarebbe in quota @Inter a @QSVS_Official - UgoBaroni : RT @SkySport: Genoa-Inter, Conte: 'Abbiamo dominato. Basta parlare di Eriksen, non è un problema' -