GF Vip, la Gregoraci confessa: penso a un uomo fuori (Di sabato 24 ottobre 2020) Chi è l’uomo misterioso che fa battere il cuore ad Elisabetta Gregoraci? Chi è la persona che le sta impedendo di vivere una storia nella casa del Grande Fratello Vip insieme a Pierpaolo Pretelli? Elisabetta Gregoraci probabilmente è innamorata. O si sta innamorando. Se state pensando che il fortunato sia Pierpaolo Pretelli, suo coinquilino nella casa del Grande FratelloArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 24 ottobre 2020) Chi è l’misterioso che fa battere il cuore ad Elisabetta? Chi è la persona che le sta impedendo di vivere una storia nella casa del Grande Fratello Vip insieme a Pierpaolo Pretelli? Elisabettaprobabilmente è innamorata. O si sta innamorando. Se state pensando che il fortunato sia Pierpaolo Pretelli, suo coinquilino nella casa del Grande FratelloArticolo completo: dal blog SoloDonna

annakiara119 : RT @tizianasullalun: Comunque tale 'Selvaggia' che entra (definita vip solo da Signorini), è ex flirt sia di #Enock che di #Pierpaolo non è… - tizianasullalun : Comunque tale 'Selvaggia' che entra (definita vip solo da Signorini), è ex flirt sia di #Enock che di #Pierpaolo no… - infoitcultura : GF Vip: Gregoraci, Oppini, Goria, Ruta, Pretelli e Orlando i nominati della puntata del 23 ottobre - weenjoy113 : GF Vip, la Gregoraci rivela il suo patrimonio incredibile - Tanino98690526 : #GFVIP la Gregoraci e furba, parlate tanto di Oppini, ma la Gregoraci fa finta che gli piace Pierpaolo per rimanere… -