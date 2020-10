Flash News del 24 Ottobre 2020 (Di sabato 24 ottobre 2020) Scontri ieri sera, a Napoli, durante una protesta contro il coprifuoco entrato in vigore in tutta la Campania alle 23. Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, aveva avvertito “siamo ad un passo dalla tragedia, non servono mezze misure“. Un corteo con qualche centinaio di persone ha violato i divieti, cassonetti incendiati, motorini per rallentare l’intervento delle forze dell’ordine. Questa mattina la notizia di due arresti eseguiti dalla DIGOS. Il Viminale parla si azioni preordinate con tifosi violenti e ambienti criminali;I dati dell’indice di contagio raccontano la corsa del Coronavirus, “l’epidemia è in rapido peggioramento“, scrivono gli esperti nel report settimanale. Allarme dei medici d’urgenza. I pronto soccorso sono al collasso. Ieri quasi 20.000 i nuovi contagi e 91 decessi, quasi 60 pazienti in più ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 ottobre 2020) Scontri ieri sera, a Napoli, durante una protesta contro il coprifuoco entrato in vigore in tutta la Campania alle 23. Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, aveva avvertito “siamo ad un passo dalla tragedia, non servono mezze misure“. Un corteo con qualche centinaio di persone ha violato i divieti, cassonetti incendiati, motorini per rallentare l’intervento delle forze dell’ordine. Questa mattina la notizia di due arresti eseguiti dalla DIGOS. Il Viminale parla si azioni preordinate con tifosi violenti e ambienti criminali;I dati dell’indice di contagio raccontano la corsa del Coronavirus, “l’epidemia è in rapido peggioramento“, scrivono gli esperti nel report settimanale. Allarme dei medici d’urgenza. I pronto soccorso sono al collasso. Ieri quasi 20.000 i nuovi contagi e 91 decessi, quasi 60 pazienti in più ...

