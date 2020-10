Federica Pellegrini: «Se ci sarà un altro lockdown a rischio le Olimpiadi e dovrò smettere di nuotare» (Di sabato 24 ottobre 2020) Federica Pellegrini torna a parlare della sua positività al Coronavirus. «Domenica avevo fatto un tampone ed era negativo. Mercoledì ho nuotato e mi sono sentita le gambe doloranti, il pomeriggio avevo mal di gola. Giovedì ho rifatto il molecolare e sono risultata positiva» ha detto al Fatto Quotidiano. Non ha ancora capito dove possa essere stata contagiata: «Ero stata a Roma a fare Italia’s got talent ed eravamo controllatissimi. Ho viaggiato in treno, sono stata in hotel e non sono stata a cena con persone estranee alla produzione». Ha avuto paura di ammalarsi, di «doversi fermare» in quanto sportiva. Quando le viene chiesto cosa ne pensa delle polemiche sul Covid e il calcio, risponde: «Penso che in certi sport dove girano i soldi, i soldi decidono. Per quello che riguarda le ... Leggi su open.online (Di sabato 24 ottobre 2020)torna a parlare della sua positività al Coronavirus. «Domenica avevo fatto un tampone ed era negativo. Mercoledì ho nuotato e mi sono sentita le gambe doloranti, il pomeriggio avevo mal di gola. Giovedì ho rifatto il molecolare e sono risultata positiva» ha detto al Fatto Quotidiano. Non ha ancora capito dove possa essere stata contagiata: «Ero stata a Roma a fare Italia’s got talent ed eravamo controllatissimi. Ho viaggiato in treno, sono stata in hotel e non sono stata a cena con persone estranee alla produzione». Ha avuto paura di ammalarsi, di «doversi fermare» in quanto sportiva. Quando le viene chiesto cosa ne pensa delle polemiche sul Covid e il calcio, risponde: «Penso che in certi sport dove girano i soldi, i soldi decidono. Per quello che riguarda le ...

