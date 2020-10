“Era tutto pronto” Clamoroso su Rai1 | la diretta di Marco Liorni salta all' ultimo “Covid?” | un messaggio criptico | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 ottobre 2020) “Oggi ItaliaSì non andrà in onda”. Cosìha spiazzato tutti i telespettatori del programma di RaiUno, che si sono ritrovati dinanzi ad una replica e poi ad un episodio de L'Allieva 3 senza preavviso. “Siamo molto dispiaciuti - ha aggiunto il conduttore -era pronto, ma poco prima dellaci hanno comunicato che non saremmo andati in onda. Mando un saluto e un abbraccio al nostro pubblico da parte diil gruppo di lavoro. A sabato prossimo”. Immediatamente il pensiero è andato al coronavirus, immaginando una situazione a quella de L'aria che tira, con Myrta Merlino che venerdì mattina non è andata in onda all'a causa di un caso emerso tra i familiari dello staff. Il sospetto che una cosa ...