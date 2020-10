De Luca (comitato Pietà e zone limitrofe): “Il Presidente apra al confronto con i commercianti” (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni alla stampa di Gennaro De Luca, Presidente del comitato di quartiere “Pietà e zone limitrofe”. “Scrivo da disoccupato che ha già vissuto sulla propria pelle le conseguenze economiche e sociali del primo lockdown. Oggi, purtroppo, le immagini provenienti da Napoli fanno emergere una situazione non più sostenibile, dal punto di vista economico e sociale. Anche noi a Benevento ieri sera, abbiamo voluto manifestare il nostro dissenso in maniera pacifica, accogliendo positivamente il calore di tante persone, anche non esercenti, che hanno capito le nostre difficoltà. Seppur distanti, il nostro risentimento è ugualmente sentito profondamente anche nel nostro capoluogo. La ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni alla stampa di Gennaro Dedeldi quartiere “Pietà e”. “Scrivo da disoccupato che ha già vissuto sulla propria pelle le conseguenze economiche e sociali del primo lockdown. Oggi, purtroppo, le immagini provenienti da Napoli fanno emergere una situazione non più sostenibile, dal punto di vista economico e sociale. Anche noi a Benevento ieri sera, abbiamo voluto manifestare il nostro dissenso in maniera pacifica, accogliendo positivamente il calore di tante persone, anche non esercenti, che hanno capito le nostre difficoltà. Seppur distanti, il nostro risentimento è ugualmente sentito profondamente anche nel nostro capoluogo. La ...

