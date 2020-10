Corea del Nord e Turkmenistan annunciano una “nuvola di polvere gialla col Coronavirus in arrivo dalla Cina, non uscite di casa”, ma è solo un fenomeno meteorologico (Di sabato 24 ottobre 2020) Una “nuvola di polvere e sabbia gialla proveniente dalla Cina, con dentro anche il virus del Covid-19“: è l’allarme lanciato negli ultimi giorni dai Governi di Corea del Nord e Turkmenistan che hanno invitato la popolazione a non uscire di casa con il pretesto della nube di sabbia proveniente dalla Cina. Kim Jong-un ha lanciato un appello e le strade della capitale, Pyongyang, si sono immediatamente svuotate dopo l’annuncio del giovane e controverso Presidente. Il collegamento tra il fenomeno meteorologico e la pandemia è iniziato quando, mercoledì sera, la tv statale Kctv, durante un servizio sulla situazione meteo, ha preannunciato ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Una “nuvola die sabbiaproveniente, con dentro anche il virus del Covid-19“: è l’allarme lanciato negli ultimi giorni dai Governi didelche hanno invitato la popolazione a non uscire di casa con il pretesto della nube di sabbia proveniente. Kim Jong-un ha lanciato un appello e le strade della capitale, Pyongyang, si sono immediatamente svuotate dopo l’annuncio del giovane e controverso Presidente. Il collegamento tra ile la pandemia è iniziato quando, mercoledì sera, la tv statale Kctv, durante un servizio sulla situazione meteo, ha preannunciato ...

