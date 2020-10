Bologna, Mihajlovic: "La Lazio ha fatto un tiro e mezzo e due gol..." (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA - "Nelle ultime tre partite si parla sempre delle stesse cose. Giochiamo meglio degli avversari ma torniamo a casa senza punti" . Lo ha dichiarato Sinisa Mihajlovc a Dazn dopo il match con la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA - "Nelle ultime tre partite si parla sempre delle stesse cose. Giochiamo meglio degli avversari ma torniamo a casa senza punti" . Lo ha dichiarato Sinisa Mihajlovc a Dazn dopo il match con la ...

