XF2020 agli home visit: le performance più belle (Di venerdì 23 ottobre 2020) XF2020 sta per entrare nel vivo, con la conclusione degli home visit. Le squadre sono fatte, i giudici sono carichi. Ecco alcune delle performance più belle dell’ultima diretta. XF2020, home visit: dove andiamo adesso? Ultima chiamata, ultima selezione – che riduce i concorrenti di XF2020 al ristretto numero di dodici. La controversa decisione di Emma di eliminare Roccuzzo, il concorrente favorito della categoria Uomini Under, fa partire la sua squadra sotto una stella negativa. Senza togliere nulla a Blue Phelix, Blind e Santi, il terzetto scelto per portare avanti la categoria. Così parte la nuova edizione di X Factor – che presenta alcune delle cover più belle ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 23 ottobre 2020)sta per entrare nel vivo, con la conclusione degli. Le squadre sono fatte, i giudici sono carichi. Ecco alcune dellepiùdell’ultima diretta.: dove andiamo adesso? Ultima chiamata, ultima selezione – che riduce i concorrenti dial ristretto numero di dodici. La controversa decisione di Emma di eliminare Roccuzzo, il concorrente favorito della categoria Uomini Under, fa partire la sua squadra sotto una stella negativa. Senza togliere nulla a Blue Phelix, Blind e Santi, il terzetto scelto per portare avanti la categoria. Così parte la nuova edizione di X Factor – che presenta alcune delle cover più...

MarroneEmma : Non date retta agli altri giudici ?? @XFactor_Italia #xf2020 - namelessn4na : RT @ppaurizio: Incredibile come a #XF2020 si confermi la solita scaletta: 1) partono fenomeni alle selezioni 2) agli home visit quelle 2/3… - ppaurizio : Incredibile come a #XF2020 si confermi la solita scaletta: 1) partono fenomeni alle selezioni 2) agli home visit q… - __________fra : La squadra di Emma fa quasi schifo. Scelte incomprensibili ai bootcamp e ora agli home visit. I suoi non andranno lontano. #XF2020 - FedeDesyFaty : Nooooo non ci credo.. Emma non mi porta ai live Roccuzzo ???? no va bé hai sbagliato alla grande.. Mi stai a fa incaz… -

Ultime Notizie dalla rete : XF2020 agli X Factor, i calabresi Eda Marì e Naip conquistano Mika e vanno agli Home Visits Gazzetta del Sud - Edizione Calabria X Factor 2020: nuovo successo di ascolti per la seconda puntata di Bootcamp

X Factor 2020 si conferma il talent musicale preferito dal pubblico, che garantisce ancora un successo di ascolti anche nella seconda puntata di Bootcamp. X Factor 2020 ha riportato il talent di SKY a ...

X Factor 2020, i Melancholia stupiscono con la loro «Alone»

Immagini concesse da Sky (xfactor.sky.it). Nel palco dei Bootcamp, il trio ha deciso di stupire nuovamente tutti con il nuovo brano “Alone”. Il trio ha impressionato la giuria con un nuovo brano | Cor ...

X Factor 2020 si conferma il talent musicale preferito dal pubblico, che garantisce ancora un successo di ascolti anche nella seconda puntata di Bootcamp. X Factor 2020 ha riportato il talent di SKY a ...Immagini concesse da Sky (xfactor.sky.it). Nel palco dei Bootcamp, il trio ha deciso di stupire nuovamente tutti con il nuovo brano “Alone”. Il trio ha impressionato la giuria con un nuovo brano | Cor ...