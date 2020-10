Trivelle nell’Artico | finanziare un impianto di liquefazione di gas è follia Soprattutto se a pagare siamo noi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 ottobre 2020) di Simone Ogno (Re:Common) e Luca Iacoboni (Greenpeace) Cosa rispondereste se vi chiedessero dei soldi perun progetto pericoloso per un’area meravigliosa e fragile come l’Artico? Sì, proprio l’Artico: la casa degli orsi polari, uno degli ecosistemi più importanti e delicati del pianeta, già messo in ginocchio dai cambiamenti climatici causati dall’uso di gas, petrolio e carbone. Probabilmente se chiedessero dei vostri soldi per un progetto del genere direste di no. E invece, senza saperlo, rischiamo tutte e tutti diundidi gas che prende il nome di Arctic-LNG 2, situato nella penisola di Gydan, nell’Artico siberiano. Lo faremmo con soldi pubblici, circa 1 miliardo di dollari, che Sace – ente di proprietà di ...