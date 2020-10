"Subito misure drastiche". A un passo dalla tragedia, il pressing degli scienziati: appello a Mattarella e Conte (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un appello recapitato direttamente al premier Giuseppe Conte e al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere di "assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni", per evitare nelle prossime settimane "centinaia di decessi al giorno". A firmarlo sono circa cento tra scienziati, economisti, ricercatori e professori universitari. Il riferimento sono le stime riportare in un articolo del presidente dell'Accademia dei Lincei, il professor Giorgio Parisi, dove in caso di assenza di misure consone si stimano circa 500 morti al giorni attorno alla metà di novembre. In questo momento, proseguono, "il necessario Contemperamento delle esigenze dell'economia e della tutela dei posti di lavoro con quelle del Contenimento della ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 ottobre 2020) Unrecapitato direttamente al premier Giuseppee al presidente della Repubblica, Sergio, per chiedere di "assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni", per evitare nelle prossime settimane "centinaia di decessi al giorno". A firmarlo sono circa cento tra, economisti, ricercatori e professori universitari. Il riferimento sono le stime riportare in un articolo del presidente dell'Accademia dei Lincei, il professor Giorgio Parisi, dove in caso di assenza diconsone si stimano circa 500 morti al giorni attorno alla metà di novembre. In questo momento, proseguono, "il necessariomperamento delle esigenze dell'economia e della tutela dei posti di lavoro con quelle delnimento della ...

