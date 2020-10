Stephen King | suo figlio vuole realizzare un remake di Brivido con il virus

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ildivorrebbe riuscire dove il padre ha fallito:una nuova versione di, basato sulla short story Camion, dalla quale nell'86 trasse ispirazione per il suo film da regista. Daa Joe Hill: che il filmpossa avere nuova vita grazie aldel Maestro dell'Horror? Questa sarebbe certo l'intenzione di Hill, che stando agli ultimi rumor, vorrebbeundel(lo) (s)cult dell'86 scritto e diretto dal padre. Intitolato Maximum Drive in originale, il film - che all'epoca ebbe decisamente poco successo di critica e botteghino - fu tratto da una short story dipubblicato nella sua prima raccolta di racconti, A volte ...

