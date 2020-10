Spirlì: “Coprifuoco in Calabria? Non siamo in guerra” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) – La situazione “è sotto controllo, non ci sono emergenze e gravità, chiaro che bisogna assolutamente agire per contenere l’aumento costante dei contagi, mi sto confrontando con le forze politiche, i sindaci e i prefetti”. Invita alla calma e a usare le parole giuste, Nino Spirlì, a capo della regione Calabria, dopo la scomparsa della presidente Jole Santelli. Intervistato dall’Adnkronos il leghista spiega che ci sarà “un breve periodo di restrizioni non punitive della vita sociale, quasi un consiglio comportamentale ai miei concittadini calabresi, che le regole le rispettano e le hanno rispettate nella prima ondata”.Spirlì ha parlato più volte anche con il ministro della Salute, Roberto Speranza: “Ci siamo sentiti ieri a lungo e ci ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott. (Adnkronos) – La situazione “è sotto controllo, non ci sono emergenze e gravità, chiaro che bisogna assolutamente agire per contenere l’aumento costante dei contagi, mi sto confrontando con le forze politiche, i sindaci e i prefetti”. Invita alla calma e a usare le parole giuste, Nino Spirlì, a capo della regione, dopo la scomparsa della presidente Jole Santelli. Intervistato dall’Adnkronos il leghista spiega che ci sarà “un breve periodo di restrizioni non punitive della vita sociale, quasi un consiglio comportamentale ai miei concittadini calabresi, che le regole le rispettano e le hanno rispettate nella prima ondata”.Spirlì ha parlato più volte anche con il ministro della Salute, Roberto Speranza: “Cisentiti ieri a lungo e ci ...

