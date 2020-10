Scafati | numeri da “zona rossa” | 4 morti e 196 contagi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Quattro persone decedute, 17 nuovi positivi. Un dato che fa rabbrividire adove i sei cittadini guariti dal coronavirus passano inosservati perché il totale oggi nel comune guidato dal sindaco Cristoforo Salvati è di 196 casi. Ed è stato proprio il sindaco ad esprimere senza mezzi termini il suo sconforto. “Nonostante il nostro sforzo di controllare il territorio, il virus non mostra segni di rallentamento”. Esprime preoccupazione il primo cittadino perché “la nota dolente di questa seconda ondata diè la velocità con cui si sta diffondendo il virus e ciò può far saltare il nostro sistema sanitario”. Il primo cittadino ha deciso intanto di chiudere il cimitero comunale per il periodo della Commemorazione ...