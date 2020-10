Sassuolo-Torino 3-3, le pagelle di CalcioWeb: 5 gol negli ultimi 20 minuti, partita incredibile! (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sassuolo-Torino, le pagelle di CalcioWeb – partita incredibile nell’anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. Il Torino muove la classifica ed il tecnico Giampaolo salva la panchina, l’ex Milan era a serio rischio esonero. Passo indietro per il Sassuolo che però ha conquistato un punto prezioso, può essere considerata una vittoria considerando l’andamento dell’incontro. Avvio di gara positivo per i neroverdi ma a passare in vantaggio sono gli ospiti con Linetty. Nella ripresa succede di tutto, pareggio della squadra di De Zerbi con Djuricic, poi gli ospiti scappano con Belotti e Lukic. Sembra fatta per il Torino, ma nel finale il Sassuolo trova il clamoroso pareggio con ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020), lediincredibile nell’anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A. Ilmuove la classifica ed il tecnico Giampaolo salva la panchina, l’ex Milan era a serio rischio esonero. Passo indietro per ilche però ha conquistato un punto prezioso, può essere considerata una vittoria considerando l’andamento dell’incontro. Avvio di gara positivo per i neroverdi ma a passare in vantaggio sono gli ospiti con Linetty. Nella ripresa succede di tutto, pareggio della squadra di De Zerbi con Djuricic, poi gli ospiti scappano con Belotti e Lukic. Sembra fatta per il, ma nel finale iltrova il clamoroso pareggio con ...

socios : Sassuolo vs Torino. - OptaPaolo : 82 - Era da 82 giorni che il #Torino non trovava il gol in #SerieA con un giocatore diverso da Belotti: #Linetty a… - SassuoloUS : Sul nostro sito ufficiale puoi leggere il match program di #SassuoloTorino ??? Scaricalo da - IamCALCIO : Sassuolo-Torino 3-3, pirotecnico pareggio in mezzo alla nebbia - TuttoMercatoWeb : La nebbia lascia spazio alle emozioni: Sassuolo-Torino finisce 3-3, spettacolo al Mapei -