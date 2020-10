Programmi TV di stasera, venerdì 23 ottobre 2020. A «Propaganda Live» ospite Daniele De Rossi (Di venerdì 23 ottobre 2020) Daniele De Rossi Rai1, ore 21.35: Tale e Quale Show La sesta puntata di Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti, decreterà il primo verdetto di questa decima edizione. E sarà un appuntamento da non perdere perché non solo ci sarà la proclamazione del Campione di Tale e Quale Show 10, ma si scopriranno anche i nomi di chi prenderà parte al mini-torneo finale dove si andrà a caccia del titolo di Campione di Tale e Quale Show 2020, in programma da venerdì 30 ottobre a venerdì 13 novembre tra i sei migliori artisti di questa edizione (3 donne e 3 uomini) e i 4 protagonisti migliori del 2019. In questa puntata Barbara Cola sarà Fiorella Mannoia, Francesca Manzini si metterà alla prova con Patty Pravo, Carolina Rey ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 23 ottobre 2020)DeRai1, ore 21.35: Tale e Quale Show La sesta puntata di Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti, decreterà il primo verdetto di questa decima edizione. E sarà un appuntamento da non perdere perché non solo ci sarà la proclamazione del Campione di Tale e Quale Show 10, ma si scopriranno anche i nomi di chi prenderà parte al mini-torneo finale dove si andrà a caccia del titolo di Campione di Tale e Quale Show, in programma da venerdì 30a venerdì 13 novembre tra i sei migliori artisti di questa edizione (3 donne e 3 uomini) e i 4 protagonisti migliori del 2019. In questa puntata Barbara Cola sarà Fiorella Mannoia, Francesca Manzini si metterà alla prova con Patty Pravo, Carolina Rey ...

