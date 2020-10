Perché i gatti ciucciano? Ecco tutte le risposte su questo comportamento (Di venerdì 23 ottobre 2020) Chiedersi perché i gatti ciucciano è una domanda frequente in tanti padroni di mici e micie che hanno questo comportamento con il proprio umano di riferimento. Ciucciare il collo, le dita, i lobi dello orecchie, oppure compiere questo gesto nei confronti della lana, o delle coperte, è in genere un segnale positivo, legato all’istintività e all’affetto del gatto nei confronti del proprio padrone. Può accadere però che il gatto inizi a farlo in seguito ad un evento traumatico, e in questo caso la ragione andrà indagata e servirà capire più a fondo cosa fare. Perché i gatti ciucciano? Ecco tutte le risposte su ... Leggi su giornal (Di venerdì 23 ottobre 2020) Chiedersi perché iè una domanda frequente in tanti padroni di mici e micie che hannocon il proprio umano di riferimento. Ciucciare il collo, le dita, i lobi dello orecchie, oppure compieregesto nei confronti della lana, o delle coperte, è in genere un segnale positivo, legato all’istintività e all’affetto del gatto nei confronti del proprio padrone. Può accadere però che il gatto inizi a farlo in seguito ad un evento traumatico, e incaso la ragione andrà indagata e servirà capire più a fondo cosa fare. Perché ilesu ...

nosensecover : i gatti sono bellissimi ma perché li fate sedere sul pc, porco tutto gatto di mer???a il pc costa più di te - pennililla : @cribettt @drmartens Concordo...ma per andare a comperare la #pappa buona ai #gatti direi che opto per la versione… - beatsachemical : ne io ne mia mamma ci possiamo alzare/spostare dalla nostra posizione perchè i gatti si sono addormentati sulle nostre gambe - thatsalelevine : ho appena visto il video di una gatta incinta a cui si muoveva la pancia perché i gatti dentro si stavano muovendo, che impressione - ZeldaSayre4 : che fatica scrivere mail su mail sono esausta come invidio i gatti che passano la loro vita ad oziare ed essere ven… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché gatti Ritratto di Rainer Maria Rilke in forma di gatto e di tartaruga Pangea.news