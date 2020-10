Nuovo lockdown in Lombardia, Fontana: «Ore drammatiche, tutto può essere. I più fragili stiano a casa» (Di venerdì 23 ottobre 2020) A proposito di un possibile lockdown, il governatore ha affermato: «Guardiamo i numeri. Se l’impennata continua dovremo prendere altri provvedimenti. Dobbiamo evitare che la nostra sanità sia paralizzata. Un Nuovo lockdown totale sarebbe insopportabile» Leggi su corriere (Di venerdì 23 ottobre 2020) A proposito di un possibile, il governatore ha affermato: «Guardiamo i numeri. Se l’impennata continua dovremo prendere altri provvedimenti. Dobbiamo evitare che la nostra sanità sia paralizzata. Untotale sarebbe insopportabile»

LegaSalvini : #SALVINI: 'NUOVO LOCKDOWN SAREBBE DANNO DEVASTANTE' - fanpage : ?? Ultim'ora Raggiunta la soglia dei 2300 pazienti in terapia intensiva potrebbe essere inevitabile il lockdown - Corriere : ?? È quello che tutti temono: un nuovo lockdown. Palazzo Chigi al momento lo esclude, ma all’interno dell’esecutivo… - Coronav01802435 : RT @twittopolis: 100 esaltati chiedono a Mattarella e Conte un nuovo #lockdown, quando io devo ancora pagare tutti i debiti accumulati nel… - ourosiee : prima non fa un cazzo per cercare di migliorare i trasporti o aumentare i controlli e poi vuole fare un nuovo lockdown -