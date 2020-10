Napoli, 10 ore in ambulanza prima di essere ricoverato: il calvario di un positivo al Covid (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – positivo al Covid e sopravvissuto a due tumori attende 10 ore in ambulanza prima del ricovero. E’ il calvario di Luigi Musmanno, un 72enne napoletano, risultato positivo al coronavirus. Tutto è partito, come si legge sull’edizione odierna de Il Mattino, la notte tra mercoledì e giovedì. Quando Musmanno ha atteso fuori al pronto soccorso dell’ospedale del Mare dalle 5 del mattino fino al pomeriggio mentre le condizioni cliniche peggioravano. A raccontare il calvario è il figlio del 72enne: “Mio padre si è aggravato, i valori della saturazione erano preoccupanti e abbiamo chiamato il 118”. L’ambulanza, arrivata in ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiale sopravvissuto a due tumori attende 10 ore indel ricovero. E’ ildi Luigi Musmanno, un 72enne napoletano, risultatoal coronavirus. Tutto è partito, come si legge sull’edizione odierna de Il Mattino, la notte tra mercoledì e giovedì. Quando Musmanno ha atteso fuori al pronto soccorso dell’ospedale del Mare dalle 5 del mattino fino al pomeriggio mentre le condizioni cliniche peggioravano. A raccontare ilè il figlio del 72enne: “Mio padre si è aggravato, i valori della saturazione erano preoccupanti e abbiamo chiamato il 118”. L’, arrivata in ...

