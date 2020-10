Mattino 5: al GF Vip arriva l’ex di Zelletta (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oggi a Mattino 5 Biagio D’Anelli ha sganciato un’altra delle sue bombe. Stavolta riguarda Andrea Zelletta che, a quanto pare, stasera incontrerà Alice, suo presunto flirt. Si prevede una puntata davvero intensa! Dopo l’incontro di lunedì tra Zelletta e la sua ragazza qualcuno ha storto il naso: si tratta di Alice Fabbrica. La ragazza, infatti, aveva raccontato a DiPiù che in passato tra lei e Andrea c’era stata unaArticolo completo: Mattino 5: al GF Vip arriva l’ex di Zelletta dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 23 ottobre 2020) Oggi a5 Biagio D’Anelli ha sganciato un’altra delle sue bombe. Stavolta riguarda Andreache, a quanto pare, stasera incontrerà Alice, suo presunto flirt. Si prevede una puntata davvero intensa! Dopo l’incontro di lunedì trae la sua ragazza qualcuno ha storto il naso: si tratta di Alice Fabbrica. La ragazza, infatti, aveva raccontato a DiPiù che in passato tra lei e Andrea c’era stata unaArticolo completo:5: al GF Vipl’ex didal blog SoloDonna

infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, avvocato a Mattino 5: “Avevo sconsigliato il GF Vip” - macriga3 : Diffidandola dal parlare di sua maestà elisabetta. La gregoraci ha fatto la figura della superba quale è. Altro che… - macriga3 : La rasmissione nn si e volta in questo modo. L'amica avvicato ha usato trmini minacciosi nei cinfrontii della david - 2010gaietta : RT @fabio76tuttala2: avete sentito oggi a mattino 5 che ARIANNA AMICA DELLA GREGORACI LA CHIAMA OGNI GIORNO PER DIRGLI DI COME LA STA DIFEN… - Marikap28 : RT @fabio76tuttala2: avete sentito oggi a mattino 5 che ARIANNA AMICA DELLA GREGORACI LA CHIAMA OGNI GIORNO PER DIRGLI DI COME LA STA DIFEN… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Vip Grande Fratello Vip, Paolo Brosio dimentica Dayane Mello: innamoratissimo della giovane modella Il Mattino Grande Fratello Vip, indiscrezione piccante su Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini: "Feeling evidente"

A poche ore dall’ingresso di Stefano Bettarini nella Casa del Grande Fratello Vip, arriva una piccante indiscrezione sulla showgirl e lo sportivo nel salotto di Mattino 5. GF VIP, arriva uno Scoop su ...

GF Vip fino a febbraio | in arrivo 10 nuovi concorrenti

Signorini: «A dicembre entreranno 7-8 concorrenti» - #Grande… - cutesehunn : RT @rrache_: *GF Vip prolungato fino a febbraio* Io che è un mese che non dormo, non esco, non studio per seguire la dirett ...

A poche ore dall’ingresso di Stefano Bettarini nella Casa del Grande Fratello Vip, arriva una piccante indiscrezione sulla showgirl e lo sportivo nel salotto di Mattino 5. GF VIP, arriva uno Scoop su ...Signorini: «A dicembre entreranno 7-8 concorrenti» - #Grande… - cutesehunn : RT @rrache_: *GF Vip prolungato fino a febbraio* Io che è un mese che non dormo, non esco, non studio per seguire la dirett ...