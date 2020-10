Iva Zanicchi | dramma per Fausto | “Si trattava di un tumore”

Leggi su chenews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Iva, amata cantante e conduttrice, ha raccontato ilche ha colpito il suo compagno: “Sidi un tumore serio“ Iva, Fonte foto: Instagram (@ ivareal)Iva, amatissima cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex politica italiana, continua ad essere molto seguita dal pubblico ed ha deciso di raccontare un incredibileaccaduto al suo compagnoe vissuto durante la prima parte del lockdown. Della vita privata della cantante non si sa tantissimi, infatti, Iva è davvero molto riservata ma qualcosa in più si conosce riguardo agli amori che durante i suoi 80 anni l’hanno accompagnata. La cantate, dal 1967 al 1985 è ...