Giro d’Italia 2020, Josef Cerny: “Oggi il mio sogno si è realizzato. È stata una giornata strana” (Di venerdì 23 ottobre 2020) In una giornata ricca di polemiche, con la ribellione del gruppo davanti alle condizioni e la lunghezza della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2020, successivamente ridotta in maniera a dir poco clamorosa e contro ogni logica, l’unica nota positiva è stata la magnifica vittoria in solitaria del ceco Josef Cerny. Il portacolori della CCC, presente nella fuga di giornata evasa alla nuova partenza da Abbiategrasso, dopo una grande bagarre in questo plotoncino, e un gruppo maglia rosa dormiente, ha deciso di anticipare i suoi compagni di attacco a 20 km dal traguardo. Ha poi resistito alla loro rimonta, conquistando meritatamente il primato sul traguardo di Asti. Raggiunto nel dopotappa dai microfoni della Rai, Cerny ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) In unaricca di polemiche, con la ribellione del gruppo davanti alle condizioni e la lunghezza della diciannovesima tappa deld’Italia, successivamente ridotta in maniera a dir poco clamorosa e contro ogni logica, l’unica nota positiva èla magnifica vittoria in solitaria del ceco. Il portacolori della CCC, presente nella fuga dievasa alla nuova partenza da Abbiategrasso, dopo una grande bagarre in questo plotoncino, e un gruppo maglia rosa dormiente, ha deciso di anticipare i suoi compagni di attacco a 20 km dal traguardo. Ha poi resistito alla loro rimonta, conquistando meritatamente il primato sul traguardo di Asti. Raggiunto nel dopotappa dai microfoni della Rai,ha ...

giroditalia : Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - giroditalia : ??? A legend that comes from afar. It’s Stelvio climb day, once again the judge of #Giro. ??? Una leggenda che nasc… - giroditalia : ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di… - dimilho_slz : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia | Stage 19 ?? @cernyjosef ???? - @CCCProTeam ?? @VCampenaerts ???? - @NTTProCycling ?? @SunJjak ???? - @TrekSe… - Jan_Simecek : RT @giroditalia: ???The extraordinary feat of @cernyjosef. Watch now the Last Km of Stage 19 #Giro d’Italia 2020! ???L'impresa di @cernyjose… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Marcianise, in mezza Italia spacciatori e pusher cadono nella rete dei Carabinieri l'eco di caserta