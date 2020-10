GF Vip | il video di Matilde Brandi | è bufera Pesante lite Zorzi-Gregoraci

Capezzone : +++Poco fa a ?@mattino5? (grazie per l’invito)+++ CLIPPINO 2 (grazie a ?@strange_days_82?) Le esagerazioni di alcun… - GrandeFratello : Abbiamo pensato che ai VIP avrebbe fatto piacere che c'è una nuova VIPPONA che ha fatto impazzire il web... ?? #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il secondo VIP salvo è... GUENDA! #GFVIP - gianmariablondy : RT @axelvassallo: #DealWithIt Stai al Gioco il candid camera game show ci attende su @nove stasera a partire dalle h 20.15 con @corsi_gabri… - blogtivvu : #GFVip, scontro di fuoco tra Oppini e Tommaso Zorzi: “Non dirmi cosa devo fare!” (VIDEO) -

Ultime Notizie dalla rete : Vip video

Sono stata accanto a Elisabetta per 14 mesi dall’Aprile del 2017 a Giugno 2018, per scrivere il suo libro. Anche Elisabetta Gregoraci aveva in ballo qualcosa: un libro per raccontare la sua vita. GF V ...Si litiga in casa del Grande Fratello VIP 5 dopo il video messaggio di Matilde: discutono anche Tommaso e Francesco ...