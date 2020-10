Georgina a Paris Match | “Non abbiamo una babysitter Cristiano è una bomba | di lui mi attrae…”

Leggi su golssip

(Di venerdì 23 ottobre 2020)Rodriguez ha conquistato anche Parigi. In un'intervista rilasciata aha raccontato come funziona la routine in casa diRonaldo: “Nonuna baby sitter. Ci impegniamo a prenderci cura dei nostri figli e lo facciamo con l'aiuto di mia sorella maggiore quando io non sono disponibile. Ma io sono quella che li porta a scuola, che va a prenderli, che fa i compiti con loro. Ho organizzato l'arrivo dei gemelli e mi sono subito presa cura anche diJr. È un bambino molto affettuoso, riconoscente e ben educato, con il quale mi trovo molto bene. È così facile e piacevole conviverci! Mi piacciono tutti allo stesso modo".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CGmpYBlnfRw/"La sua storia d'amore con CR7 ...