Freaks Out: Gabriele Mainetti già pensa a una versione estesa di 3 ore (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il regista di Freaks Out, Gabriele Mainetti vorrebbe che uscisse una versione estesa del suo nuovo film: ne ha parlato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma 2020. Il 16 dicembre uscirà in sala Freaks Out, opera seconda di Gabriele Mainetti a cui sta lavorando da anni e in cui ha investito gli incassi del suo fortunato esordio, Lo chiamavano Jeeg Robot, uscito nel 2015. Per il suo secondo film Mainetti accarezza l'idea di una versione estesa della durata di tre ore. A cinque anni di distanza il regista è tornato al festival, questa volta per un Incontro Ravvicinato, condotto dal direttore artistico della Festa del Cinema, Antonio Monda, in cui ha parlato dei film che ama di ...

