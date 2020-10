Francesco Oppini sta usando Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip? Alba Parietti lo difende su Instagram (Di venerdì 23 ottobre 2020) Alba Parietti sbotta sui social e difende Francesco Oppini da chi lo accusa di sfruttare l’amicizia con Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip L’amicizia nata al Grande Fratello Vip tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi è sincera? Da giorni c’è chi insinua che il figlio di Alba Parietti potrebbe essersi avvicinato al giovane e amato influencer perché ha capito che è un personaggio che piace. La sua sarebbe quindi una strategia. Sui social in moltissimi lo stanno accusando di essere uno stratega e ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 23 ottobre 2020)sbotta sui social eda chi lo accusa di sfruttare l’amicizia conalL’amicizia nata altraè sincera? Da giorni c’è chi insinua che il figlio dipotrebbe essersi avvicinato al giovane e amato influencer perché ha capito che è un personaggio che piace. La sua sarebbe quindi una strategia. Sui social in moltissimi lo stanno accdi essere uno stratega e ...

Marina83980874 : RT @itslarrybabex: Però ragazzi sinceramente non accetto che pur di difendere Oppini ve la prendiate con Stefania. Perché ieri lei ha rispo… - itslarrybabex : Però ragazzi sinceramente non accetto che pur di difendere Oppini ve la prendiate con Stefania. Perché ieri lei ha… - ela88795088 : @mirrorb48634261 ?????? , però Tommaso è attorniato da due persone Stefania e ruta , che quando lo vedono debole e arr… - iredao81 : Quel “Tommy vieni qui” di Oppini davanti alla porta rossa se lo sono scordati tutti... così l’amicizia quando non s… - AcidamenteAcida : @MoniaTrulla Penso che lo facciano solo per proteggerlo visto che lo hanno visto un po’ ambiguo Oppini. Nelle scors… -