"Fanno morire tutti, basta gente chiusa in ufficio con la moquette". Briatore fuori controllo contro Galli (e non solo) (Di venerdì 23 ottobre 2020) "È una questione di educazione". Flavio Briatore, in collegamento con Dritto e Rovescio su Rete Quattro, perde le staffe quando si parla di Giuseppe Conte e le conferenze stampa in ritardo. "Ci sono italiani davanti allo schermo solo per ascoltare cos'ha da dire, ma poi alla fine non dice nulla di nuovo, scarica solo la responsabilità". Ma nel mirino dell'imprenditore prende di mira anche Massimo Galli: "Vorrei che lui andasse in giro per ristoranti a vedere come gli imprenditori vivono con l'ansia, il governo sta distruggendo famiglie, prima ci fa investire e poi ci fa chiudere". E ancora nel salotto di Paolo Del Debbio: "È una follia, l'esecutivo fa fallire tutti, questi devono andare in strada a parlare con la gente non stare in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) "È una questione di educazione". Flavio, in collegamento con Dritto e Rovescio su Rete Quattro, perde le staffe quando si parla di Giuseppe Conte e le conferenze stampa in ritardo. "Ci sono italiani davanti allo schermoper ascoltare cos'ha da dire, ma poi alla fine non dice nulla di nuovo, scaricala responsabilità". Ma nel mirino dell'imprenditore prende di mira anche Massimo: "Vorrei che lui andasse in giro per ristoranti a vedere come gli imprenditori vivono con l'ansia, il governo sta distruggendo famiglie, prima ci fa investire e poi ci fa chiudere". E ancora nel salotto di Paolo Del Debbio: "È una follia, l'esecutivo fa fallire, questi devono andare in strada a parlare con lanon stare in ...

