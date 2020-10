Elisabetta Gregoraci | frecciata velenosa contro Dayane | il web insorge

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Questo articolo .ha offesoMello? L’ex di Briatore ha gelato la modella con unadiretta: il webha offesoMello? L’ex moglie di Briatore lancia una chiarala modella, ma in molti l’attaccano per le sue parole, a loro dire, offensive: che cos’è successo? Pare che la …

LadyBlood_0 : RT @Maketto3: #gfvip Cosa ha insegnato qsta serata?Ke Oppini è un falsone,il vero stratega,ke la contessa è una cafona peracottara, ke nes… - fraancescaa00 : RT @eliscrivecose: Avete presente la frase “non discutere con gli scemi, ti portano al loro livello e ti battono con l’esperienza”? Elisabe… - 2010gaietta : RT @Maketto3: #gfvip Cosa ha insegnato qsta serata?Ke Oppini è un falsone,il vero stratega,ke la contessa è una cafona peracottara, ke nes… - phoenixfenice0 : RT @Maketto3: #gfvip Cosa ha insegnato qsta serata?Ke Oppini è un falsone,il vero stratega,ke la contessa è una cafona peracottara, ke nes… - Maketto3 : #gfvip Cosa ha insegnato qsta serata?Ke Oppini è un falsone,il vero stratega,ke la contessa è una cafona peracotta… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci ha offeso Dayane Mello? L’ex moglie di Briatore lancia una chiara frecciata contro la modella, ma in molti l’attaccano per le sue parole, a loro dire, offensive: che cos’è ...Una foto del pilota Stefano Coletti. Gli indizi sul flirt della Gregoraci. A spingere sul fatto che Elisabetta Gregoraci non sarebbe single, stanno emergendo numerosi presunti indizi. C’è ancora molta ...