Covid, Nunzia De Girolamo: “Sono stata male ma sono stata fortunata” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Risale a qualche giorno fa l’annuncio di Nunzia De Girolamo, l’ex parlamentare e personaggio televisivo che ha contratto il Coronavirus sebbene il primo tampone avesse dato esito negativo. “Questo virus non mi ha risparmiata“, aveva esordito la De Girolamo sui social non appena avuto esito certo del secondo tampone, risultato positivo. Contattata da The Social Post, Nunzia De Girolamo ci ha aggiornato sulle sue condizioni di salute lanciando un forte messaggio rivolto al singolo cittadino che, in questo delicatissimo momento, è di nuovo chiamato a combattere personalmente l’emergenza Covid-19. Nunzia De Girolamo, positivo anche il marito Boccia “Questa malattia è infima, si annida negli angoli ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 ottobre 2020) Risale a qualche giorno fa l’annuncio diDe, l’ex parlamentare e personaggio televisivo che ha contratto il Coronavirus sebbene il primo tampone avesse dato esito negativo. “Questo virus non mi ha risparmiata“, aveva esordito la Desui social non appena avuto esito certo del secondo tampone, risultato positivo. Contattata da The Social Post,Deci ha aggiornato sulle sue condizioni di salute lanciando un forte messaggio rivolto al singolo cittadino che, in questo delicatissimo momento, è di nuovo chiamato a combattere personalmente l’emergenza-19.De, positivo anche il marito Boccia “Questa malattia è infima, si annida negli angoli ...

