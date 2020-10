Covid | i lockdown non servono Funzionano solo con le dittature

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ordinare alle persone di rimanere a casa è inutile. Il famoso tasso R0(erre con zero, quanto maggiore è R0 tanto più elevato è il rischio di diffusione dell’epidemia), il valore che indica il numero di infezioni prodotte da una persona nell’arco del suo periodo infettivo, si riduce di pochissimo... Segui su affaritaliani.it

La7tv : #tagada Nino @Cartabellotta (GIMBE) sulle dichiarazioni di De Luca a favore del #lockdown: 'Uno dei pochi ad aver c… - VincenzoDeLuca : ??COVID-19, È INDISPENSABILE DECIDERE SUBITO IL #LOCKDOWN Leggi la mia dichiarazione ?? - fattoquotidiano : Covid, Massimo Galli: “Il tempo delle gradualità è passato, servono misure decise. A marzo Milano si salvò grazie a… - Verdoux11 : RT @byoblu: Su @Byoblu la traduzione e il doppiaggio esclusivi della denuncia dell'avvocato tedesco Reiner Fuellmich, che intende portare a… - Ultron65 : RT @francescatotolo: #Bassetti: “La psicosi da #COVID19 sta riempiendo gli ospedali, rischiamo il collasso”. In questi giorni, migliaia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid lockdown

Corriere della Sera

9 ogni 100 mila abitanti", afferma il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca mentre annuncia in diretta Facebook la necessità di un nuovo lockdown. Il governatore sottolinea che è stato ...La grave situazione che vede aumentare giornalmente nella nostra provincia così come in tutta la Calabria, i positivi al virus, l’inesorabile aumento di ricoveri nelle strutture ospedaliere e nei ...