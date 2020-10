Coronavirus, la seconda ondata in Europa: record di contagi in Ucraina e Polonia, boom anche in Belgio e Olanda ma nessuno fa lockdown (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Ucraina, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.517 nuovi casi positivi: è l’aumento giornaliero più alto dall’inizio della pandemia. Nel corso dell’ultima giornata, 121 persone sono decedute a causa del virus portando a 6.164 le vittime accertate del Covid-19 nella repubblica ex sovietica che conta 44 milioni di abitanti. Stando ai dati del ministero della Salute di Kiev, finora in Ucraina sono stati accertati in totale 330.396 casi di Covid-19: è il 23° Paese al mondo per numero assoluto di casi, e nei prossimi giorni supererà Arabia Saudita, Turchia e Filippine portandosi nella triste “Top-20” dei Paesi con più casi al mondo. Tuttavia, il tasso di mortalità nel Paese ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 23 ottobre 2020) Continuano ad aumentare i casi diin, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.517 nuovi casi positivi: è l’aumento giornaliero più alto dall’inizio della pandemia. Nel corso dell’ultima giornata, 121 persone sono decedute a causa del virus portando a 6.164 le vittime accertate del Covid-19 nella repubblica ex sovietica che conta 44 milioni di abitanti. Stando ai dati del ministero della Salute di Kiev, finora insono stati accertati in totale 330.396 casi di Covid-19: è il 23° Paese al mondo per numero assoluto di casi, e nei prossimi giorni supererà Arabia Saudita, Turchia e Filippine portandosi nella triste “Top-20” dei Paesi con più casi al mondo. Tuttavia, il tasso di mortalità nel Paese ...

Agenzia_Ansa : #Covid-19 risale il rapporto tamponi-positivi al 9,4%, il più alto di questa seconda ondata, già toccato 4 giorni f… - sole24ore : Coronavirus, il «piano Crisanti» poteva evitare la seconda ondata ma il Governo non lo ha attuato… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Lo spettacolo prova a resistere ma già saltano eventi. Cresce l'apprensione per la seconda ondata in u… - Ilsognatore13 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Sergio Mattarella convoca il Consiglio supremo della difesa: 'Stato di guerra', l'ipotesi per contenere la seconda ond… - GiorgioCarbon12 : RT @ArditoAspetto: Stato di guerra. L’unico Paese in grado di dichiarare guerra a se stesso. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus seconda Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera Diretta Giro d’Italia 2020/ Streaming video Rai 19^ tappa: riparte da Abbiategrasso

Diretta Giro d’Italia 2020 streaming video Rai, oggi 23 ottobre: orari e percorso della diciannovesima tappa Morbegno-Asti di 253 km, per velocisti.

In Francia il coprifuoco è stato esteso ad altri 38 dipartimenti

Giovedì il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato che il coprifuoco previsto dal 17 ottobre per la regione di Parigi e altre 8 aree ...

Diretta Giro d’Italia 2020 streaming video Rai, oggi 23 ottobre: orari e percorso della diciannovesima tappa Morbegno-Asti di 253 km, per velocisti.Giovedì il primo ministro francese Jean Castex ha annunciato che il coprifuoco previsto dal 17 ottobre per la regione di Parigi e altre 8 aree ...