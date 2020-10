Coronavirus | a Pescara nessuna chiusura ma zone di aggregazione attenzionate

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 23 ottobre 2020)- Movida 'blindata' ain vista del fine settimana. Due gli 'osservati speciali': si tratta della zona di piazza Muzii e di quella diVecchia. La prima, in pieno centro, è considerata il più importante distretto food and beverage d'Abruzzo. Inevitabili, soprattutto nei weekend, gli assembramenti. Il sindaco, Carlo Masci, contrariamente ad altri primi cittadini italiani, ha deciso di non chiudere strade e piazze. I controlli, però, saranno rigidissimi. Il fine settimana in arrivo, infatti, rappresenterà una sorta di banco di prova. In caso di criticità non mancheranno provvedimenti più drastici. Proprio il primo cittadino, attraverso le associazioni di categoria, ha chiesto il contributo dei titolari di ristoranti e locali. I servizi di sicurezza da parte delle forze ...