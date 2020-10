Catalfo | stop 3 anni contributi per chi assume disoccupate

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 23 ottobre 2020) "Nella legge di Bilancio prevederemo una decontribuzione al 100% per treper chidonneal Sud e per coloro che assumono lavoratricida almeno 24 mesi su tutto il territorio nazionale". E' quanto ha spiegato la ministra del Lavoro, Nunzia, intervenendo al confronto sull'inclusione femminile che andra' in onda stasera su Sky tg 24 con la presentazione del manifesto di Valore D."Per favorire l'occupazione femminile e rilanciare il Pil puntiamo - ha spiegato - su una serie di azioni da finanziare con le risorse del Recovery Fund. Fra queste ci sono il potenziamento dei servizi per l'infanzia per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la creazione di percorsi formativi fondati sull'acquisizione di nuove competenze, con particolare riguardo all'accesso alle ...