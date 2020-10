Briatore e Galli, duello a distanza: «Fatti un giro per Milano», «Deve passare la triste nottata» (Di venerdì 23 ottobre 2020) Scontro tra Briatore e Galli. Un botta e risposta a distanza. «Quello che ha detto Galli è totalmente inaccettabile. Dovrebbe andare in giro a vedere cosa succede fuori dagli ospedali, . Si muore anche di altre malattie che non hanno curato». Nel corso della puntata di Dritto e Rovescio, in onda su Rete4, vengono mostrate le dichiarazioni del virologo del Sacco di Milano: «Non vedo morti di fame in giro. Vedo morti negli ospedali». Briatore a Galli: «Ci sono malati di serie A e B« «Ci sono 630 morti al giorno per patologie vascolari. 450 persone al giorno muoiono di tumore», incalza Briatore rispondendo a Galli. «Le persone non si ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 ottobre 2020) Scontro tra. Un botta e risposta a. «Quello che ha dettoè totalmente inaccettabile. Dovrebbe andare ina vedere cosa succede fuori dagli ospedali, . Si muore anche di altre malattie che non hanno curato». Nel corso della puntata di Dritto e Rovescio, in onda su Rete4, vengono mostrate le dichiarazioni del virologo del Sacco di: «Non vedo morti di fame in. Vedo morti negli ospedali».: «Ci sono malati di serie A e B« «Ci sono 630 morti al giorno per patologie vascolari. 450 persone al giorno muoiono di tumore», incalzarispondendo a. «Le persone non si ...

