Blade Runner | Enhanced Edition è stato rinviato a causa di problemi con il codice sorgente

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Se stavate aspettando con trepidazione l'uscita di, spiacenti ma abbiamo un brutta notizia.Nightdive aveva deciso di rimasterizzare il gioco utilizzando il motore grafico proprietario KEX ed iloriginale, in modo da avere già pronto gran parte del lavoro. Di conseguenza il team poteva avere possibilità di concentrarsi su altro, cioè di eseguire ritocchi, e lanciare così il gioco su hardware moderno con grafica in 4K a 60 fps come hanno fatto precedentemente con Turok 2 e System Shock 2.Insomma, avere queloriginale era la chiave. Senza di esso, Nightdive deve decodificare ile fare tutto a mano. Il che, a quanto pare, è esattamente ...