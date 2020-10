Anzio | corpo fatto a pezzi nel bosco | potrebbe essere di una donna

Leggi su chenews

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Neldiè stato ritrovato ildi una personacon indosso una tuta sportiva della Roma. Si indaga per omicidio ed occultamento di cadavere Un caso macabro e ricco di misteri tiene banco ad. Nella cittadina di mare alle porte di Roma è stato rinvenuto in unildi una personae sotterrato. Al momento non è possibile stabilire il sesso, anche se secondo le prime ricostruzioni,una. L’unico particolare venuto alla luce è che indossava una tuta della Roma. I resti delfrantumato erano contenuti in una busta nera ...